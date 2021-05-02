Tanrıkulu'ndan 128 milyar doların ardından 159 ton altın sorusu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan; Dünya Altın Konseyi’nin Nisan 2021 Raporu’ndaki verilerle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıkladığı altın rezervi verileri arasında 159 ton altın farkının açıklamasını istedi.
Türkiye, "128 milyar dolar nerede" sorusunu sorarken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıkladığı altın rezervi verileri ile Dünya Altın Konseyi'nin verileri arasında fark olduğuna dikkati çekti.
Tanrıkulu, Dünya Altın Konseyi’nin Nisan 2021 Raporu’nda Merkez Bankası’ndaki altın rezervinin 515,2 ton olarak gözüktüğü ve 2017 yılı mayıs ayından itibaren Türkiye’deki ticari bankaların elindeki altın rezervlerini daima Merkez Bankası rezervleri dışında gösterdiklerine dair haberlerin basına yansıdığını hatırlattı.
Tanrıkulu; altınların, ticari bankalar hesabına Merkez Bankası’nda durduğu ve altın miktarının Dünya Altın Konseyi tarafından Nisan 2021 tarihinde açıklanan resmi raporda 364 ton olarak belirtildiğinin göz önüne alınması durumunda, ortaya çıkan toplam tutarın 879,2 ton olduğunu aktardı.
“FARKIN GEREKÇESİ NEDİR”
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise bir televizyon programında, Merkez Bankası altın rezervini 720 ton olarak açıkladığını hatırlatan Tanrıkulu, “Başkan Kavcıoğlu ile Altın Konseyi’nin verilerindeki altın miktarı arasında 159 ton altın fark olduğunu” belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önergesinde, “Arada oluşan 159 ton altın rezervi farkının gerekçesi nedir?” diye sordu. Tanrıkulu, ayrıca; 159 ton altının nerede olduğunu sorarak, “159 ton altının akıbeti nedir? 159 ton altının satışı kimlere ve hangi tarihte yapılmıştır?” sorusuna yanıt istedi.
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