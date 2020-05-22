Tansu Çiller’in oğlunun şirketine 24 bin metrekarelik AKP kıyağı

22 Mayıs 2020 Cuma, 09:06

Çevre Bakanlığı, sit alanında bulunan 30 bin metrekarelik arazinin imarını değiştirip inşaat hakkını 5 kat artırdı. Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Berk de var.

Konut alanı olarak belirlenmiş parsel, otel yapılacak şekilde düzenlendi. 4 bin 586 metrekarelik inşaat alanı, yaklaşık 5 kat arttırılarak 24 bin metrekareye çıkarıldı.

İstanbul Kilyos'ta, Karadeniz kıyısında 3. derece doğal sit alanında kalan 29 bin 768 metrekarelik arazinin imar planları değiştirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itirazlar için askıya çıkarıldı.

“Düşük yoğunluklu konut” alanından çıkarılarak “Turizm tesis alanı” ilan edilen arazi, imar planı raporunda yer alan bilgilere göre Marsan Marmara Holding A.Ş.'ye ait.

İTO kayıtlarına göre de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Yılancıoğlu, yönetim kurulu üyelerinden biri eski başbakanlardan Tansu Çiller'in oğlu Berk Uçuran Çiller, diğeri de Adem Yelken. Turizm imarı alan şirketin yöneticilerinden Berk, otelciliğe girecek…

24 BİN METREKARE OTEL İNŞAATI YAPILABİLECEK



Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; Şirketin eski yönetim kurulu üyeleri arasında da Tansu Çilller'in diğer oğlu Mert Çiller bulunuyor. Plan raporuna göre tamamı 3. derece doğal sit alanı sınırları içerisinde kalan parsel daha önce “düşük yoğunluklu konut, park, yol” alanı olarak belirlenmişti.

Bu koşullara göre konut için ayrılan 22 bin 931 metrekarelik alanda 4 bin 586 metrekarelik inşaat yapılması mümkündü. Bakanlık tarafından yapılan plan değişikliği ile alanın turizm potansiyeli ve ülkenin turizm sektörüne sağlayacağı faydalar göz önüne alınarak, “konut” fonksiyonu için ayrılan arazi ‘turizm tesisleri alanı'na alındı.

Parsele otel, motel ve pansiyon yapılabilecek. Yeni yapılanma koşulları da arttırılarak “Taks:0.40, Kaks:0.80, yükseklik 10.50 metre (3 kat)” olarak belirlendi. Buna göre parselin 22 bin 902 metrekarelik bölümüne bodrum kat ile birlikte 24 bin metrekare otel inşaatı yapılabilecek.

Kilyos'taki parselin 22 bin 902 metrekarelik bölümüne bodrum kat ile birlikte 24 bin metrekare otel inşaatı yapılabilecek.

İBB'DEN OLUMSUZ GÖRÜŞ

Konuyla ilgili görüşü sorulan kamu kurumlarından olan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede turizm fonksiyonunun çevre yapılaşma koşulları ile uyumlu olmadığı, inşaat alanının 5 kat arttırıldığı, imar yollarının genişliğinin 10 metreden 7 metreye indirildiği belirtildi.

Yapı yoğunluğunu arttıran plan değişikliğinin ulaşım sistemine de ek yük getireceği kaydedilerek planın bu hususlar doğrultusunda revize edilmesi istendi.



