Tanzim Market çalışanlarından patronlara karşı protesto

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:23

Ağustos ayında Tanzim Market işçilerinin bir kısmı istifaya zorlandı, bir kısmı ise işten çıkartıldı. "Küçülmeye gidiyoruz" diyerek 8 işçiyi ihbat tanzimatı ve haklarını vermeden işten çıkartan market, en az iki aylık maaşları ödenmeyen işçilerin fazla mesai, yol, yemek ücretlerini de vermedi.

İşten zorla çıkartılan işçilerin çıkışını, “03 Kodu / İstifa” olarak belirten patronlar, işçilerin işsizlik maaşı almasını engellemeye çalıştı. İşçiler haklarını alabilmek için patronlarla görüşmek istediğinde tehtidlerle karşılaştığını Mağaza Market-Sen'e anlattı.

MASALARDA 5 MİLYAR, 10 MİLYAR HESAP ÖDÜYORLAR BİZE GELİNCE Mİ YOK?

İşten çıkartılan mağduların ifadeleri şöyle:

"80 saatten benim fazla mesaim var içerde onu da geçtim, mağazalar kapanıyor diye bizim çıkışlarımızı verdiler. Çıkışlar da 03 No'lu koddan: İstifa. Nerde benim istifa belgem? Önüme ihbarname koyuyorlar, istifa ettiğime dair dilekçe hiçbir şey almayacağım, çıkışımı verecekler. Her şeyimi aldı gözüküyorum, halbuki hiçbir şey almamışım. Benim yol param içeride, yemek param içeride, mesaim içeride, 2 aylık çalışmam içeride...Evime kira borcumu ödeyemiyorum, banka fazileri gelmiş, ödemelerim gelmiş, elektiriği onlar mı ödüyor? Onların tuzu kuru oturduğu evde yiyorlar, içiyorlar.

Masalarda 5 milyar, 10 milyar hesap ödüyorlar bize gelince mi yok? İşçinin hakkını vereceksin kardeşim! Yok eğer veremiyorsan çalıştırmayacaksın, patır patır şube açmayacaksın. Batıyorsan yapmayacaksın, yapıyorsan da emekçinin hakkını vereceksin alın turu kurumadan o terin parasını vereceksin. Yazık, günah! Biz çalışıyoruz 3 kuruş para için, bizim de evimizde çoluğumuz çocuğumu para bekliyor, ekmek bekliyor, yemek bekliyor. Nerede? Kim soracak bunu? Sen benim hayalimi biliyor musun? Ben her gün bir de yol parası veriyorum, geliyorum senin şubene, senin ekmeğine, senin namusuna bekçilik yapıyorum. Senin namusuna zeval getirmiş miyim? Ekmeğine zeval getirmiş miyim? Saatinde gelmişim, saatinde çıkayım! Fazla fazla çalışmışım nerede benim hakkım?"

Diğer bir işçi ise, "Biz hakkımı aramaya gitmek istediğimiz zaman patronlarımız bizim üzerimize saldırıp hakaretlerde bulundular, tehtid ettiler 'gırtlağından keserim' diye tehditlerde bulundular, bizleri bulundukları yerden kovdular. Ve hala çıkışımızı dahi vermediler, maaşlarımızı alamadık. Zor durumda olduğumuzu anlatmak için biz oraya gittik ama hiçbir şekilde karşılığını alamadık hatta daha kötü bir şekilde karşılık aldık. Biz hakkımızı istiyoruz, biz dilenmiyoruz!" dedi.

Mağaza Market-Sen Tanzim Market Koordinasyonu, Tanzim Market patronu Ömer Baktimur ile sorunun çözümü üzerine gerekli görüşmeleri yaptığını açıkladı. İşçilerin maaşlarının ve tüm haklarının 31 Ağustos Salı günü ödenmesini istedi. Ancak bugüne kadar işçilere çeşitli tarihler vererek oyalayan patronun 15 Eylül tarihini işaret etmesi, aylardır parasını alamayan işçiler için hiçbir güvence sağlamadı. Tanzim Market, Mağaza Market- Sen ile son görüşmelerinde “şirketimiz ne zaman isterse o zaman öder” diyerek sorunu çözmeye yönelik bir adım atmadı.

"TÜM TANZİM MARKET İŞÇİLERİ KORKMAYIN"

Mağaza Market- Sen yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tanzim Market patronları depolarında çıkan yangını bahane göstererek işçilerin hakkını açıkça gasp ediyor. Bu zincir marketin İstanbul’da bulunan 37 şubesi hala işliyor. Marketler her sabah açılıyor, kasalar işliyor. İşçiler yeni gelen ürünleri paletlerle mağazalara çekip raflara diziyor. Ancak kendi birikimlerini hep cebinde saklayan patronlar, 1 kuruşları dahi eksilmesin diye işçileri sefalet ile baş başa bırakıyor. İşçi maaşı patronlar için ekstra bir harcama değildir. Diğer tüm kalemlerden öncelikli olması gereken en temel borçtur. İş yeri açıp işletmek, zorunluluk değil tercihtir. İşçilerin maaşlarını ödeyemiyorsanız iş yeri açmak zorunda değilsiniz. İşçiler sizin kârınıza ortak değil. Cebinizi doldurduğunuz günlerde kârınızı bölüşmediler. Bu yüzden görevinizi yapacaksınız, işçilerin maaşlarını ve haklarını ödeyeceksiniz.

Tanzim Market zincirinde hala çalışmaya devam eden ve hakkını alamayan işçiler olduğunu biliyoruz. Tüm Tanzim Market işçilerine korkmayın, hakkınızı arayın diyoruz. İşten çıkarılan, istifa eden ve çalışmaya devam eden tüm işçilerin maaşları-hakları derhal verilecek. İşten atıldığı halde çıkış kodu istifa olarak girilen işçilerin kodu düzeltilecek. İstifa ettiği halde çıkışı verilmeyen işçilerin çıkışı derhal verilecek."

Mağaza Market- Sen, 1 Eylül Çarşamba günü 13.00’da Kağıthane Papirüs Plaza / Tanzim Market Genel Merkezi önünde buluşmaya davet etti.