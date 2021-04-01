Tapu tahsis belgesini iptal edip yaşlı kadının evini satan Fatih Belediyesi, mahkeme kararını tanımadı

01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Tapu tahsis belgesini iptal eden belediye, evi Fatih’te pastaneleri olan H.B.A’ya sattı. Mahkeme, tapu tahsis belgesinin geçersiz olduğuna dair işlemin iptali için açılan davayı reddederken taşınmazın satış işlemini usule aykırı bularak iptal etti. Belediyenin yargı kararlarını tanımadığını söyleyen ailenin avukatı Deniz Özen, “Belediye mahkeme kararına rağmen taşınmazı müvekkillere teslim etmedi” dedi.

Erbay Balcı, 1968 yılında İstanbul Fatih’e gelerek bir ev inşa etti. Aile 1984 yılında çıkan imar affı ile ön tapu belgesi anlamına gelen, tapu tahsis belgesi aldı. Belge verildikten 11 yıl sonra, 1995’te taşınmazın da bulunduğu alan sit alanı ilan edilse de aile 34 yıl boyunca sorunsuz şekilde yaşamaya devam etti. Hatta 2018 yılında çıkarılan imar affı ile yapı kayıt belgesi de alındı.

Ancak 2019’un nisan ayında AKP’li Fatih Belediyesi aileye “taşınmazın SİT alanında kalması nedeniyle tapu tahsis belgesinin geçersiz olduğu”nu bildirdi. Tapu tahsis belgesini iptal eden belediye, taşınmazı başka birine sattı. Yine aynı yıl farklı bir tebligat ile de, “taşınmazın yan parsel sahibine satılmış olması nedeni ile on beş gün içinde tahliye edilmesi gerektiği” tebliğ edildi. Eve yağan tebligatlardan yılan aile, evi terk ederek kiraya çıkmak zorunda kaldı.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Vârislerden Tuğba Balcı satış işlemine ilişkin, “Biz yapı kayıt belgesi alır almaz hemen satış işlemini gerçekleştirdiler. Satış yapılan kişiye önceden söz verildiği anlaşılıyor. Fatih’te pastaneleri bulunan H.B.A isimli kişi bağlantılarını kullanarak yasal olmayan şekilde evimizi aldı” iddialarında bulundu.

Erbay Balcı’nın ölümünün ardından 75 yaşındaki eşi Hatice Balcı ve çocukları konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, tapu tahsis belgesinin geçersiz olduğuna dair işlemin iptali için açılan davayı reddederken, taşınmazın satış işlemini usule aykırı bularak iptal etti. Satış işleminin iptal edilmiş olması nedeniyle tahliye işleminin de iptal edilmesine karar verildi.

MAHKEMENİN KARARINA RAĞMEN İADE EDİLMEDİ

Belediyenin mahkeme kararlarını tanımadığını söyleyen ailenin avukatı Deniz Özen, “Taşınmazın mülkiyeti, satışı yapılan bitişik parsel sahibinden çıkıp tekrar belediyeye dönmüş ve tahliye işlemi hukuka aykırı hale gelmiş oldu. Biz de imar barışı kapsamında alınmış olan bir yapı kayıt belgesi bulunduğundan ve geçerliliğini koruduğundan, belediyeye taşınmazın tarafımıza teslim edilmesi için yazılı başvuru yaptık. Buna rağmen taşınmaz müvekkillere teslim edilmedi. Teslim edilmemenin de ötesinde, şu anda binaya birkaç işçi yerleştirildiği ve önünde dozer beklediği duyumunu aldık” şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Satışı doğrulayan Fatih Belediyesi, taşınmazın nüfuzlu bir kişiye satıldığı iddialarını reddederek hukuka aykırı bir işlem olmadığını öne sürdü. Belediyenin basın danışmanlığından gazetemize yapılan açıklamada, “tevhit şartı” nedeniyle satışın bu kişiye yapıldığı belirtilerek, “Satışın iptaliyle alakalı mahkeme kararına itiraz edilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir” denildi.