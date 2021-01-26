Tapuda rüşvet soruşturmasında kamu görevlileri de aralarında 25 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ve aralarında Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 11 memurun da bulunduğu rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 25'i tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettiklerinin tespit edilmesi üzerine 22 Ocak'ta İstanbul, Kayseri ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında aralarında 11 memurun da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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