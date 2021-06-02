Tarama Ucu, mürekkeple buluştu

02 Haziran 2021 Çarşamba, 18:50

Mürekkebe batırdıktan sonra kağıt üzerinde çıkardığı ses ile çizerlerin kadim dostu Tarama Ucu, yeni karikatür dergisinin alamet-i farikası. Yayın Yönetmenliğini Erdal Belenlioğlu’nun, Sanat Yönetmenliğini Fenni Özalp’in üstlendiği Tarama Ucu, geniş yazar ve çizer kadrosuyla bundan sonra her ay dijital olarak yayınlanacak. Çizerimiz Zafer Temoçin’in de kadrosunda yer aldığı dergiye www.taramaucu.com web adresi üzerinden abone olarak erişiliyor.

Çizerimiz Zafer Temoçin’in de katkı verdiği, Mizah dünyasına getirdiği yeni solukla, her sayfasının keyifle çevrileceği 116 sayfada birçok isim, yazı ve çizimleri ile hayal dünyanıza seslenecek:

Ergün Gündüz, Atilla Atalay, Şahin Erkoçak, Latif Demirci, Behiç Pek, Taylan Kurtuluş, Zafer Temoçin, Ender Özkahraman, Mahir Ünsal Eriş, Zehra Ömeroğlu, Gülay Batur, Eda Oral, Vedat Özdemiroğlu, Erdal Belenlioğlu, Öğünç Ersöz, Cihan Ceylan, Serhat Gürpınar, Bahadır Boysal, Aslı Yazıcıoğlu, Sinem Keskinel, Resul Ertaş, Ferit Güleç, Ahmet Aslan, Mustafa Öncül, Erhan Baş, Nazan Kuzgunkaya, Gani Müjde, Ömürden Bakaçhan, Müfit Can Saçıntı, Alper Atalan, Yaşar Arak, Ömer Pınar ve Töre Sivrioğlu

Okuyucusunu her ay farklı bir dosya konusu ile karşılayacak olan derginin ilk sayısının dosya konuğu ise karikatür dünyasının önemli isimlerinden Oğuz Aral.

Oğuz Aral dosyasında, Zafer Temoçin’in “Dergim Var Dünyadan Büyük” adlı çizgi öyküsü ile Atilla Atalay’ın “Mikiler Karargâhı”, Vedat Özdemiroğlu’nun “Oğuz Aral Notları” ve Müfüt Can Saçıntı’nın “Komik ama değil!” başlıklı anı yazıları okuyucuyla buluşuyor.











































