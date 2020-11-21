Tarih öncesi kuşlar uçmayı nasıl öğrendi?

21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:00

Araştırmacılar, ağaçta yaşayan Triyasik sürüngenlerin pullarının uzayarak tüylere dönüştüğünü ve onların yırtıcılardan kaçmasına yardımcı olduğunu tahmin ediyor.

Bilim insanları kuşların ve tüylerin kökenini büyük oranda açığa çıkardılar. Kuşların ve tüylerin kökeni Prum’a göre evrimsel ornitolojinin “kutsal üçlemesinin” iki ayağı. 1970’lerde Yale Üniversitesi profesörlerinden John Ostrom, kuşların Tyrannosaurus Rex gibi tereopodlardan türediğini kuvvetle öne süren anatomik kanıtlar bulmuştu.

Diğer araştırmalar da tüylerin her zaman uçuş için olmadığını gösteriyor. Prum’un kendi araştırmalarıysa sürüngen pullarının uçuş için değil de, sosyal bir gösteri için çok renkli ve karmaşık yapılara dönüşmüş olabileceğini ortaya koyuyor.

Böylelikle uçuşun kökeni, yani kutsal üçlemenin üçüncü unsuru muamma olarak kalmayı sürdürüyor. Bu konuda birkaç kuram var. Kuramların birçoğu yerde başlıyor.

Örneğin Montana Üniversitesi’nden Ken Dial, yavru kekliklerin yarı yarıya gelişmiş kanatlarını çırparak nasıl dik yokuşları tırmandığını kaydetmek için yüksek hızlı dijital kameralardan faydalanmış.

Dial, “kanat destekli yokuş koşusu” düşüncesini evrimin bir ara basamağı olarak öne sürüyor ve kuşların havadan karaya değil de, karadan havaya geçiş yaptığını söylüyor.