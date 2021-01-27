Tarih verdi: Milletvekillerine aşı yapılacak

27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:15

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağını yazdı.

Sarıkaya yazısında, şunları kaydetti:

“Meclis bu hafta ele almayı planladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nu bu hafta içinde çıkarıp tekrar 'aşı tatiline' girecek. Aslında bu cümleyi duyunca benim de aklıma ilköğretim yıllarında karşılaştığımız tatil durumu geldi.

Aktarıldığına göre TBMM Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılmasını sağlayacakmış.

Bir yığılma olmaması, milletvekillerinin diledikleri yerde aşılarını yaptırmalarına olanak tanınması için bir hafta daha tatile girmesi hedefleniyormuş.”

ŞENTOP: KÜLLİYEN UYDURMA, ASILSIZ

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada “TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur” ifadelerini kullandı.