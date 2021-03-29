Tarihçi ve astroloji uzmanı Stephanie Sengwe 'en gelişmiş sezgilere sahip' burçları açıkladı

29 Mart 2021 Pazartesi, 10:49

PureWow’un haberine göre en gelişmiş sezgilere sahip burçları sıralayan Stephanie Sengwe, söz konusu sembolleri temsil edenlerin ‘altıncı hissinin’, diğerleri onların medyum olduklarını düşündürecek kadar iyi işlediğini vurguladı.

Buna göre Yengeç burcundaki kişiler, insanların davranışlarındaki en ufak bir değişikliği fark edebilir. El ele tutuşmamanız veya gözlerinizin içine bakmadan ‘merhaba’ dememeniz gibi en küçük detaylar dahi onları tedirgin edebilir. Yengeçler, kötü bir gün geçirdiğinizi veya telefonun çalmasından korktuğunuzu hemen anlar. Bu burcun temsilcileri, duygusal bilmeceleri çözmede usta olup, aynı zamanda zor durumlarda dinlemeye ve yardım etmeye her zaman hazırlar.

"RÜYA GÖRMEYE BAŞLAMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Balık burcundan kişiler, siz daha farkına bile varmadan kendinizde bir sorun olup olmadığını fark edecek kadar güçlü sezgilere sahiptir. Stephanie Sengwe, bu su burcunun fantezi gezegeni Neptün tarafından yönetildiğini belirtiyor. Bu nedenle Balık burcunun bir şey gerçekleşmeden çok önce rüya görmeye başlaması şaşırtıcı değil.

Astroloji uzmanına göre Akreplerin kapalı ve esrarengiz olarak bilinmesine rağmen bu kişiler, geri kalanların en derin ve en karanlık sırlarını ortaya çıkarabilirler. Akreplerin sezgileri daha çok titreşimlerle ilgili, bu nedenle yaklaşmakta olan bir sorunu, daha ufukta görünmeden önce hissedebilirler.

Akrepleri kandırmaya çalışmamanızı da tavsiye eden Swenge, bu işareti taşıyanların doğası gereği meraklı insanlar olduklarını, bu nedenle onlardan herhangi bir şeyi gizlemeye çalıştığınıza dair herhangi bir şüphenin, sizi onların gözünde otomatik olarak istenmeyen kişi yaptığını vurguluyor.