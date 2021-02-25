Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın açılacağını duyurdu.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik. Tarihi Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, Beyoğlu Kültür Yolu projesinin önemli duraklarından biri olan tarihi 'Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağı belirtildi.
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