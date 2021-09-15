Tarihi Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 14:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi ve belirlenen otellerde barınma, beslenme ve sağlık hizmeti karşıladığı evsiz yurttaşlara Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını da açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında hamam, evsiz ve banyo hizmeti alamayanlar tarafından kullanılabilir hale getirildi. İhtiyaç duyanlar sadece durumlarını beyan ederek pazartesi ve perşembe günleri hiçbir saat kısıtlaması olmadan hamamdan yararlanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla 15 Temmuz 2021 tarihinde başlayan hizmetten bugüne kadar yaklaşık 300 evsiz birey faydalandı. Banyo öncesi yurttaşlara berber hizmeti veriliyor ve temiz kıyafet de sağlanıyor. Hizmetten sadece evsizler değil Basmane bölgesindeki otellerde kalı p banyo hizmeti alamayan, tek kişilik odalarda yaşayan yurttaşlar da yararlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın, yürütülen çalışmaya ilişkin bilgiler verirken, “Öncelikle evsizlikten bahsetmek isterim. Evsizlik genel olarak barınacağı bir yeri olmayan ya da çalışabilecek durumdan yoksun, aile bağları zayıf ya da olmayan, kahvehanelerde, terk edilmiş araçlarda, köprü altlarında, hastanelerde, sokaklarda, parklarda, cami avlularında yaşayan insanları tanımlıyor. Türkiye'de ve dünyada önemli bir evsizlik sorunu var. Türkiye'de bu sayının 70 binden fazla olduğu biliniyor. İzmir de Türkiye'nin önemli metropol kentlerinden bir tanesi ve kentimizde de sokaklarda evsiz yurttaşlarımız bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz evsiz yurttaşlarımızın her şekilde yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.