Tarihi binaya Cumhuriyet düşmanı yazarın adı verildi

13 Haziran 2020 Cumartesi, 13:22

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ankara Mithapaşa Caddesi’nde yer alan ve Cumhuriyet’in ilk Milli Eğitim Bakanlarından olan Mustafa Necati’nin adını taşıyan tarihi “Mustafa Necati Kültür Evi” binasına, Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden islamcı yazar Nuri Pakdil’in adını verdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, tarihi Mustafa Necati Kültür Evi binası ilk olarak 2008’de dönemin TBMM Başkanı Köksal Toptan ile dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay arasında imzalanan bir protokol ile kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılmak üzere TBMM’ye devredilmişti. Binaya ilişkin tahsis sözleşmesi 21 Ocak 2018’de yenilenmeyerek yeniden Kültür Bakanlığı’na verildi. Geçen günlerde de Mustafa Necati Kültür Evi binasına “Kültür ve Turizm Bakanlığı Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi” tabelasının asıldı.