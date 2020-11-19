Tarihi Çıplak köyü etno-köye dönüştü

19 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Opet, Arkeo-köy Tevfikiye’den sonra şimdi de Troya’nın keşfinin başlangıç noktası sayılan Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünü etno-köye dönüştürdü. Beş bin yıllık tarihin üzerinde yaşayan Çıplak köyünde hayata geçirilen çalışmalarla, köy halkının kültürel ve tarihi turizmde aktif rol oynaması hedefleniyor.

Opet’in Gelibolu Yarımadası’nın doğal dokusunu koruyarak çağdaş bir görünüme kavuşması için 2006 yılında başlattığı “Tarihe Saygı Projesi” kapsamında bugüne kadar toplam 300 milyon TL harcadı. Çıplak köyü için ise harcanan miktar 10 milyon TL’yi buldu. Opet’in yıllık kurumsal sosyal sorumluluk projeleri için ise ayırdığı bütçe 20 milyon lirayı buluyor.

Etno-köy projesi Türkiye’de müze, ören yeri ve kültürü-tarihi ile hâlâ yaşayan köyleri bir araya getiren tek proje.

Opet Yönetim Kurulu Kurucu üyesi Nurten Öztürk, “Osmanlı döneminden ve Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan izler taşıyan Çıplak köyünde, arkeoloji biliminin de başlangıcı kabul edilen Troya kazıları süresince 17’nci yüzyıldan itibaren Schliemann ile başlayan arkeoloji çalışmaları ve ardından gelen seyyah ve arkeologların Çıplak köyü ile olan ilişkisini vurguladık. Geleneksel tarımın izlerinin bulunabildiği Çıplak köyünde ziyaretçilere köy tarihçesini özgün motiflerle aktarıyoruz. Projemize köyün tarım alanındaki ürünlerinin satış ve pazarlanması gibi ekonomiye katkı sağlayacak çalışmaları da ekledik” dedi.