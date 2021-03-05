Tarihi eser niteliğinde, Osmanlı döneminden kalmaydı!

05 Mart 2021 Cuma, 17:05

Yatağan'da kömür yatağı üzerinde bulunduğu için 10 yıl önce istimlak edilerek boşaltılan Yeşilbağcılar köyünde bulunan ve 1400 yılında yapılan, koruma altındaki Osmanlı hamamı, bölgede kömür madeni çıkaran özel bir maden şirketine ait iş makinalarıyla yıkıldı.

Olayın durulmasının ardından bölgeye giden Yeşilbağcılar muhtarı Mefhar Tüzün jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Anıtlar Kurulu’na bağlı yetkililer olay yerine gelerek tutanak tuttu ve savcılığa suç duyurusunda bulundular.

“TARİHİ HAMAMI SAHİPSİZ BIRAKTILAR”

Köyde, Pirli Bey Camii ve yakınlarındaki türbe ve 3 konağın da tescilli tarihi eser olduğunu söyleyen köy muhtarı Tüzün, “Hamam da koruma altında olan eserlerden biriydi. Önceki yıl da Pirli Bey Camii'nin minare külahı çalındı.

Köy her ne kadar boşaltılmış olsa da tarihi yapılar Vakıflar Bölge Müdürlüğü korumasında. 600 yıllık hamamı yıktılar. Bu tarihi hamamı sahipsiz bıraktılar. Olay karşısında bölge halkı olarak çok üzüldük. İçimiz acıyor” dedi.

“KANUNİ, RODOS SEFERİ SIRASINDA BÖLGEDE KONAKLADI”

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi sırasında bölgede konakladığını söyleyen Tüzün, "Sefer sırasında askerlerin yıkanması için yapılmış, hatırası ve önemi olan tarihi yapıdan ne istediler bilmiyoruz. Köyün bulunduğu alanda kömür rezervi bittiği için bu haliyle bırakılmıştı. Yüzlerce bina içinde neden hamama saldırdılar merak ediyoruz.

Jandarma ve Anıtlar Kurulu tarafından tutanak tutuldu. Tutanakla birlikte muhtarlık olarak ve Anıtlar Kurulu ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.