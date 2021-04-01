Tarihi Kemeraltı'ndaki altyapı sorunlarını çözecek çalışmalar başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda Kemeraltı'nda yaşanan su baskınlarını önlemeye yönelik projede yarından itibaren yeni bir aşamaya geçiyor. Proje kapsamında terfi merkezini denize bağlayan hatlarını Atatürk Caddesi'nde aşamalar halinde yapan ve terfi merkezinin denizle bağlantısını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımına ise yarın başlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda İkiçeşmelik ve yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı’nda baskınlara neden olan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlayacak proje kapsamındaki imalatları sürdürüyor. “Kuşaklama yöntemiyle” yürütülen çalışmalar çerçevesinde Atatürk Caddesi’nde terfi merkezi ile deniz arasında 90 santimetre çapında 72 metre uzunluğundaki yedi yağmur suyu borusunun döşeme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Eşrefpaşa Caddesi, Gazi Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Çankaya bölgesine yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeyecek. Şehit Fethi Bey Caddesi’nde yağmur suyu ızgaraları yapılacak. Saat Kulesi ile Fevzipaşa Bulvarı arasındaki içme suyu hattı yenilenecek. Gazi Bulvarı, Fevzipaşa Bulvarı, Eşrefpaşa Cad desi’ndeki içme suyu ve atıksu hatlarının yenilenmesi ile bölgedeki mevcut alt yapı güçlendirilmiş olacak.
Proje kapsamında terfi merkezini denize bağlayan hatların imalatları, Atatürk Caddesi'nin aşamalar halinde kapatılmasıyla yapıldı ve terfi merkezinin denize bağlantısı tamamlandı. Atatürk Caddesi'ndeki trafik düzeni eski haline getirildi. Terfi merkezine bağlanacak kuşaklama yağmur suyu hattının Fevzipaşa Bulvarı'na kadar yapılacak 1. aşama imalatları için yolun sağ şeridi geçici olarak kısımlar halinde kapatılarak çalışma alanı oluşturulacak ve kazı çalışmalarına başlanacak. Yarın başlayacak çalışmaların Mayıs ortasına kadar tamamlanması ve Fevzipaşa Bulvarı'nda yapılacak 2. aşama imalatlara geçilmesi hedefleniyor.
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