'Tarihi Kula Evleri' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Osmanlı ve Rum mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı Manisa'nın tarihi Kula ilçesindeki bini tescilli 3 bin ev yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çok az sayıda evin restore edilerek hayata kazandırıldığı Kula'da çok sayıda bina yıkılma tehlikesi yaşıyor.
Kendine has cumbalı konakları, camileri, çukur çeşmeleri, hanları, hamamları, Rum evleri, kiliseleri ve ruhban okuluyla bini tescilli 3 bin tarihi yapıya ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesini andıran Manisa'nın Kula ilçesinde birçok yapı yıkılma tehlikesi yaşıyor. Adeta zamanın durduğu Kula'da koruma altında olan binalarda ev sahipleri maddi imkansızlıktan dolayı restorasyonları yaptıramadıklarını belirtirken bu konuda kendilerine kolaylık sağlanmasını istedi.
Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı ve günümüze kadar ulaşan tarihi Kula evlerinin birçoğu yıkılma tehlikesine karşı uyarı levhalarıyla doldu. Çok az sayıda konağın restore edilerek pansiyon, otel veya kafe olarak işletildiği Kula'da birçok ev kaderine terk edilirken içinde oturulan evler ise restorasyon maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı bakımsız bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor.
Manisa merkeze 124, İzmir'e 150 ve Uşak'a 75 kilometre uzaklıktaki Kula'da tarihi evlerin yanı sıra peri bacaları, prehistorik dönem insan ayak izleri, Türkiye'nin tek UNESCO onaylı Kula- Salihli Jeoparkı, Türkiye'nin en genç volkanları ile Yunus Emre ve Tabduk Emre türbeleri bulunuyor. Antik devirde aktif durumdaki volkanlar nedeniyle yanık ülke anlamına gelen Katakekaumene olarak adlandırılan Kula, tarihi cami ve kiliseleriyle de inanç turizmi için önemli merkezler arasında yer alıyor.
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