Tarihi Öşvank Kilisesi'nde çatlaklar oluştu

28 Ağustos 2020 Cuma, 11:42

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çamlıyamaç Mahallesi'nde, Gürcü Kıralı Adernese'nin oğulları Bagrat ve Davit tarafından, 963-973 yılları arasında yaptırılan Öşvank Kilisesi, bölgenin en önemli tarihi eseri konumunda.

Uzundere'de turizmi canlandırmak ve tarihi yapıyı korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rölöve, restitüsyon projesi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Vakıfları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan projede, çalışmalara 4 Mayıs 2019'de başlandı. 1 milyon 430 bin liraya mal olacak Öşvank Kilisesi'ni Güçlendirme ve Acil Mücadele Uygulama işinin 480 günde tamamlanması planlandı. Ancak 27 Ağustos 2019'da tamamlanması hedeflenen restorasyona henüz başlanmadı. Etrafı saclarla kapatılan, içerisine çelik iskele konulan tarihi yapıdaki bozulmalar devam ediyor. Görevli bekçinin emekli olması sebebiyle yerine görevlendirme olmadığı için definecilerin de zarar verdiği Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki açılmalar hemen yanındaki cami ve çevresindeki evlerde yaşayanları tedirgin ediyor.

"BİR AN ÖNCE ONARILMALI"

Çamlıyamaç Mahalle Muhtarı Rahmi Göz, tarihi kilisenin restorasyonu için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Kilisenin içine çelik iskele konularak, etrafının sacla kapatıldığını belirten muhtar Rahmi Göz, henüz çalışmaların başlamadığını kaydetti. Bekçisi de olmayan tarihi binaya definecilerin zarar verdiğini vurgulayan Göz, "Yaklaşık 25-30 yıldan beri onarılmayı bekleyen kilise mahallemizi tehdit ediyor. Duvarlarında açılmalar var, özellikle son yıllarda kilise hemen yanındaki cami ve evleri tehdit ediyor. Onun için bir an önce onarılmasını istiyoruz" dedi.

Öşvank Kilisesi'ne önceki yıllar çok sayıda turist geldiğini ifade eden Göz, hem pandemi hem de etrafının sacla kapatılması sebebiyle son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin kiliseyi ziyaret etmediğini belirtti.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, "Restorasyon çalışması yapılıyor. İlgili bakanlığımız kısa sürede onu da sonuçlandıracaklar" dedi.