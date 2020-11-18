Tarihi Saraçoğlu’nun ‘altını oyacak’ otopark projesi ortaya çıktı!

18 Kasım 2020 Çarşamba, 14:19

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Ankara Çankaya’daki Saraçoğlu Mahallesi’ndeki tarihi yapılarla ilgili koruma kurulu kararını yargıya taşımıştı. Ankara 23. İdare Mahkemesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan dava ile mahallenin altına yapılacak otoparkların detayları da ortaya çıktı.

RUHSAT BAŞVURUSU YOK AMA PROJE İZİNİ ALINMIŞ!

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahalleye ilişkin davalık olan koruma amaçlı imar planına göre yapılmak istenen otoparklarının ayrı parsellerde olduğunu ve bunlara ilişkin ruhsat başvurusu bulunmadığını şöyle açıkladı:

“Yani inşaat başvurusu yapılmamış ancak proje izinleri alınmış. Bu da buraya otopark yapmak için fırsat kolluyorlar. Zaten koruma amaçlı imar planında da altına otopark yapılabilir diyor ve bunlar da projelerini teslim etmişler. Bizim mahkemeye açtığımız davaya Kültür ve Turizm Bakanlığı göndermiş, proje plana uygun diye.”

Candan, Saraçoğlu Mahallesi’ni yeniden canlandırma iddiasıyla yola çıkıldığını hatırlatarak, “Aslında bu tam bir öldürme operasyonu. Bu planlar da hazırlığının yapıldığını gösteriyor. Kamuoyunu ikna etmek ‘Buralar çöküntü alanıydı’ yaklaşımı sergiliyorlar. Şimdi fırsat kolluyorlar, projelerini onaylatmışlar. 3 adanın altına otopark yapıyorlar. Ranta kurban edecekler” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 23 Ekim’de mahallede proje tanıtım toplantısı düzenleyerek, “Ankara`nın merkezini daha da canlı kılacak, milli mimarimizi, doğal varlıklarımızı koruyarak yaşatacak bu örnek çevre ve şehircilik projemizi, milletimize armağan ediyoruz” demişti.



