Tarihin en iyi Formula 1 pilotları

Dünya üzerindeki tüm yarış ve adrenalin tutkunlarının favori etkinliği olan Formula 1, aynı zamanda dünya motorsporları tarihinin en efsane pilotlarına da ev sahipliği yapıyor. Yarıştıkları alan ve dal ne olursa olsun bütün herkesten büyük saygı gören Formula 1 pilotları, aynı zamanda büyük de bir şöhrete sahipler.

Formula 1 tarihinde çeşitli sebeplerle organizasyona damga vuran pilotlar hep oldu. Bazıları kazalarıyla, bazıları başarısızlıklarıyla bazıları ise talihsizlikleriyle… Ama bir de üzerinde uzlaşılan ve kimsenin itiraz edemeyeceği, rekorlara da başarıları yansıyan pilotlar var. Kısaca “en iyiler” diyebileceğimiz bu isimler bu sporun tarihindeki silinmez izlerini koruyor.

İşte Senna’dan Schumacher’e, F1 tarihine damga vuran 10 pilot...

10. Mika Hakkinen

McLaren takımı adına yarıştığı 1998 ve 1999 sezonlarını Formula 1 Şampiyonu olarak tamamlayan Hakkinen, Uçan Finli takma adıyla da tanınıyor. 2001 sezonundan sonra F1’den emekli olan Hakkinen, katıldığı 165 F1 yarışında 20 podyum 1.’liğine sahip ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotlarından biri olarak kabul ediliyor.



9. Fernando Alonso

2001 yılından beri F1’de bulunan Alonso, F1 kariyeri boyunca katıldığı 257 yarışta 32 birincilik ve 2 de F1 Şampiyonluğunu elinde tutuyor. İspanyol pilot, F1 tarihinin en çok yarış kazanan 6. pilotu unvanına da sahip. Alonso ayrıca, 25 Eylül 2005’te ilk kez kazandığı F1 sürücüler klasmanı şampiyonluğu sonrasında tarihin en genç F1 Şampiyonu unvanını almıştı. 2018 yılında Formula 1 kariyerini bitiren Alonso, 2021 sezonunda Alpine takımıyla spora geri döndü.



8. Lewis Hamilton

Günümüzde Mercedes AMG Petronas takımı adına yarışan İngiliz pilot, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı. 2020 Türkiye Grand Prix'teki birinciliğinden sonra 7. kez dünya şampiyonu oldu. 2020 yılında Britanya Kraliçesi Onur Listesi'nde yer alarak "şövalye" ilan edilmiştir ve "Sir" unvanına sahip olmuştur. 2008’de kazandığı ilk şampiyonluğun ardından daha önce Fernando Alonso’ya ait olan tarihin en genç F1 Şampiyonu unvanını da ele geçiren Hamilton, ayrıca bir F1 takımıyla sözleşme imzalayan en genç pilot olmasıyla da biliniyor.



7. Niki Lauda

1975-77 ve 84 yılları F1 Şampiyonu olan Lauda, Formula 1’in en dominant ve köklü iki takımı olan McLaren ve Ferrari ile şampiyonluk yakalayan tarihteki tek pilot. 1976 Almanya Grand Prix’inde yaşadığı neredeyse ölümcül kazaya rağmen yalnızca 6 hafta sonra pistlere dönmeyi başaran Avusturyalı pilot, toplamda katıldığı 177 F1 yarışında 25 galibiyete sahip. Lauda ayrıca bu rakam ile F1 tarihinin en çok yarış kazanan 9. pilotu olma unvanını Jim Clark ile paylaşıyor.



6. Jackie Stewart

Stewart, F1’de 1965-73 yılları arasında yalnızca 8 sezon yarışmış olmasına rağmen 3 genel klasman şampiyonluğu ve (1969-71-73) 2 de genel klasman 2.’liğine sahip. Bu üstün başarıları sebebiyle Uçan İskoç lakabıyla anılan Stewart, F1’in gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Stewart'ın katıldığı 100 F1 yarışında 27 galibiyeti bulunuyor.



5. Sebastian Vettel

Genç yaşına rağmen kısa sürede F1 tarihinin efsaneleri arasına adını yazdıran Vettel, 2010-2013 yıllarında üst üste 4 sezon F1 sürücüler genel klasman şampiyonluğunu elde etmeyi başarmıştır. 2010 sezonu sonunda kazandığı şampiyonluk ile daha önce Lewis Hamilton’un elinde olan Dünyanın En Genç F1 Şampiyonu unvanını eline geçiren Vettel, bu başarıyı yalnızca 23 yaşında yakalamıştı. Önünde daha uzun yıllar olan Vettel, şimdiden katıldığı 162 yarışta aldığı 42 birincilik ile F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları listesinde yer alıyor.



4. Alain Prost

F1 tarihinin belki de en büyük 4 isminden biri olan Prost, kariyerinde 4 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu’na sahip. Prost tarihte 4 veya daha fazla F1 Şampiyonluğu bulunan 4 pilottan da biri olma unvanına sahip. Kendisi de bir Fransız olan Prost, ilk F1 yarış galibiyetini Fransa Grand Prix’sinde Fransız Renault takımı adına kazanmıştır. Kariyerinde katıldığı 202 F1 yarışında 51 podyum birinciliği bulunan Fransız pilot, F1 tarihinin en çok yarış kazanan isimlerinden.



3. Juan Manuel Fangio

1995 yılında 84 yaşındayken hayata gözlerini yuman Arjantinli Pilot, F1 tarihinin tartışmasız en büyük isimlerinden biridir. 1951-54-55-56 ve 57 yıllarında kazandığı 5 şampiyonluk ile bu alanda Formula 1’de yalnızca Michael Schumacher’in gerisinde olan Fangio, aynı zamanda F1 tarihinde Arjantin Grand Prix’sini kazanan tek Arjantinli pilot olma unvanına da sahip. Kariyerinde yalnızca 52 yarışa katılmasına rağmen bunların 24’ünü birinci olarak tamamlayan efsane pilot, F1 tarihinin en çok yarış kazanan 11. pilotudur.



2. Ayrton Senna

1994 San Marino Grand Prix’sinde hayatını kaybeden Brezilyalı efsane pilot, pek çok kişi tarafından F1 tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli ve iyi pilotu olarak kabul ediliyor. Talihsiz biçimde kısa süren F1 kariyerinde 1988-90 ve 91 yıllarında 3 genel klasman şampiyonluğu bulunan Senna, katıldığı 162 yarışın 41’ini birinci olarak tamamlamıştır. Efsane pilot, F1 tarihinin en çok yarış kazanan 5. pilotudur.



1. Michael Schumacher

Ayrton Senna pek çok kişi tarafından F1 tarihinin en iyi sürücüsü sayılsa da, başka sürücülerin henüz yanına bile yaklaşamadığı istatistikleri ve yadsınamaz başarıları sayesinde Michael Schumacher listenin ilk sırasında yer alıyor. 1994-95 ve 2000-01-02-03-04 sezonlarında tam 7 kez F1 Dünya Şampiyonu olma başarısını gösteren efsane Alman pilot, ayrıca katıldığı dudak uçuklatan 308 yarışta aldığı inanılmaz 91 galibiyet ile F1 tarihinde en çok yarış kazanan pilotlar listesinde açık ara lider olarak bulunuyor.





Michael Schumacher artık 52 yaşında ve komada olmasının ardından tam 8 sene geçti. Sağlık durumu ise adeta bir sır gibi saklanıyor. Konuyla ilgili olarak ailesi tarafından ''Michael'ın sağlığı halka açık bir konu değil ve bu nedenle bu konuda yorum yapmayacağız'' açıklaması gelmişti. Almanya'dan gelen haberlerde ise kök hücre tedavisi yapıldığı iddia edilmişti. 8 yıldır komada bulunan Schumacher için hayranları iyi bir haber beklemeye devam ediyor...