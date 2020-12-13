Tarihin en uzun pozlama süresine sahip fotoğrafı şans eseri keşfedildi
Hertfordshire Üniversitesi'nin Bayfordbury Gözlemevi'nde, tarihin şimdiye kadar en uzun süre boyunca pozlanmış fotoğrafı, şans eseri bir bira kutusunun içinde keşfedildi. Fotoğraf, yıllar içinde değişen gök cisimlerinin hareketlerini gözler önüne seriyor.
Uzun pozlama, özellikle gök cisimlerinin, türlü ışık oyunlarının ve kimi zaman da etkileyici doğa ve manzara fotoğraflarının çekiminde kullanılan bir teknik. Bu tekniği kullanarak fotoğraf üretirken, çekimi yapacağınız fotoğraf makinesini sabitlemek gerekiyor. Uzun pozlama, birkaç dakika veya birkaç saat sürebiliyor. Başka bir deyişle buradaki süre limiti, fotoğrafçının elde etmek istediği görüntüye bağlı olarak değişiyor.
Hertfordshire Üniversitesi'nin Bayfordbury Gözlemevi'nde, David Campbell tarafından şans eseri keşfedilen bu yeni fotoğrafın hikayesi ise biraz farklı. Fotoğrafı çeken kişi, Regina Valkenborgh isimli bir fotoğrafçı ancak bu fotoğrafın varlığından, keşfedildiği bu günlere kadar onun da haberi yokmuş.
2012 yılında aynı üniversitede bir öğrenciyken teknolojik ekipmanlar kullanmadan fotoğraf çekmek istediği için iğne deliği kamera olarak bir bira kutusu kullanan Regina Valkenborgh, bunu pek çok kez denediğini ancak genelde başarısız olduğunu, bu sebeple de 2012 yılında kurduğu o sistemi de çoktan unuttuğunu söylüyor.
Aradan geçen 8 yılın ardından bulunduktan sonra ise artık bu fotoğraf, dünyanın en uzun süre boyunca pozlanmış fotoğrafı. Fotoğrafın en etkileyici yanı ise, tam 8 yıl boyunca sabit bir noktadan gökyüzündeki hareketleri kaydetmiş olması. Valkenborgh'un fotoğrafı bulunmadan önce ise bu rekoru Michael Wesely isimli bir fotoğrafçının 4 yıl 8 ay boyunca pozladığı bir başka fotoğraf elinde bulunduruyordu.
Kaynak: Webtekno
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Fidan'dan eşine şiddet iddialarına yanıt
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Fidan'dan eşine şiddet iddialarına yanıt