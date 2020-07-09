Tarık Çamdal'dan dikkat çeken paylaşım

09 Temmuz 2020 Perşembe, 17:39

Yabancı sınırlamasının olduğu 2014 yılında 4 milyon 750 bin avro karşılığında Galatasaray’a transfer olan Tarık Çamdal 2019 yılına kadar sarı-kırmızılı kulübün formasını giydi. Yüksek bonservis bedeli ve maaşına karşın eleştirilerin hedefi olan Tarık Çamdal, Galatasaray’daki son sezonunda sözleşmesi bitmeden 6 aylık alacağını alarak Galatasaray’a veda etti.

Bir yıl Antalyaspor’da forma giyen futbolcu, daha sonra Adanademirspor’a asgari ücret karşlığında imza atmıştı.

Tarık Çamdal’ın yeni gelen yabancı kuralının ardından “Her şey çok güzel olacak ...” paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

