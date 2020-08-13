‘Tarikat yurdu’ iddiasına yalanlama
Ordu’nun Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi Büyükkaya Tepesi’ne yapılan ve ‘yurt mu’, ‘otel mi’ olduğu kesin olarak açıklanmayan binanın inşaatı devam ediyor. Ormanın içerisinde Araplara yönelik turistik tesis olarak planlandığı yorumları da yapılan binanın aslında içinde çocukların kalacağı ‘tarikat yurdu’, ya da ‘tarikat oteli’ olarak hizmet vereceği iddia ediliyor.
Binayı yapan Cevat Özata’nın avukatı Şakir Yılmaz ise yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayarak “Burası müvekkilimin hissedarı olduğu bir arazi olup orman arazisi değil. Müvekkilimin ikametgâhı burada. Ne medrese, ne tarikat yurdu. Burası bir ticari işletmenin hazırlık aşamasıdır. Buradaki ev çok önceden yani Ordu ili büyükşehir olmadan önce yapılmış bir evdir” dedi.
Kestane Mahallesi’ndeki Büyükkaya Tepesi’nin bulunduğu alanın eski AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile eski AKP’li Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen döneminde imar planının ticaret alanı olarak değiştirildiği ve inşaatının da 2018 yılında çıkarılan İmar Affı’ndan yararlanarak devam ettiği biliniyor.
MUHTARDAN PAYLAŞIM
Kestane Mahallesi Muhtarı Yusuf Yurtseven de Büyükkaya Tepesi’ne yapılan binanın son görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Muhtar Yurtseven, “İlimizin ilçemizin mahallemizin ekonomisine, tanıtımına çok çok katkı sağlayacak büyü bir yatırım için aslı astarı olmayan yakıştırmalarda bulunuluyor” dedi.
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