Tarikat yurdunda 30’un üzerinde öğrenci virüs kaptı iddiası!

23 Şubat 2021 Salı, 14:23

CHP’li Adıgüzel, söz konusu iddialara ilişkin “Ordu Çaybaşı ilçemizde Süleymancılara ait olduğu öğrenilen Özel Çınar Yurdu'nda kalan çok sayıda yavrumuzun hepsinin Covid olduğu haberini aldık. Bu pazartesi yüzyüze eğitime başlayan bazı sınıflar ile de vakalar Köklük İlköğretim okuluna sıçramış, okulun da karantinaya alındığı haberini aldık” dedi.

‘SKANDALDAN ÖTE FACİADIR’

Pandemide Milli Eğitim'e bağlı bütün temel eğitim okulları, üniversiteler ve öğrenci yurtları kapalıyken bazı cemaatlere bağlı yurtların faaliyetine devam ettiğine dair bilgilerin olduğunu anımsatan CHP’li Adıgüzel “Tabii bunlar yöneticiler tarafından cemaat baskısı, siyaset baskısı ile göz ardı ediliyor. ‘Biz görmedik, duymadık, siz devam edin’ tarzı yaklaşım nedeniyle denetlenmiyor da. Bu baştan aşağı bir skandaldır. Skandaldan da öte faciadır” diye konuştu.

Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları yönelttiğini kaydetti:

“Pandemide kapalı olması gereken bir yurt neden faaliyettedir?

Türkiye’de bu şekilde faaliyette olan kaç tane cemaat yurdu vardır?

Buranın açık olduğu bakanlığınızın birimleri tarafından biliniyor muydu, en son denetlenmesi ne zaman yapıldı?

Burada öğrencilerin tamamının hasta olmasına varan süreçte bu sağlıksız koşulların denetlenmesini kim yapıyor?

Bu kadar sürede buraya milli eğitim ya da sağlık görevlisi ulaşmadı mı?

Millet bu çocukları size emanet etti, siz kime emanet ettiniz?"

Adıgüzel ardından şunları söyledi:

"Yoksul ailelerin çocukları ilave bir takım vaatler ile kandırılarak bu yurtlara veriliyor. Önce fakir bırak sonra da, sen bakamazsın biz bakalım diye elinden çocuğunu da alıyorlar, sistem böyle işliyor.Sonuçta bu çocuklar her yerde devletin emanetinde değil mi? Okul çağında sahip çıkmıyorlar. Askerde sahip çıkmıyorlar. Bu çocukları biz kime emanet etmiştik.”

İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞ

Adıgüzel, konuyla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü ile de görüştüğünü ve iki müfettişin görevlendirildiğinin söylendiğini kaydetti. Adıgüzel “İl milli eğitim müdürü sayının 20’nin üzerinde olduğunu ve tam tespitin bitmediğini söylediler. Tam sayı belirlenmiş değil çünkü tüm çevre ilçelerden öğrenci toplanmış. 30 ile 60 arasında öğrencinin olduğu tahmin ediliyor” diye konuştu.