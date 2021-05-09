Tarım alanları tehdit altında: Gediz Nehri katlediliyor!

09 Mayıs 2021 Pazar, 12:50

Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal su kaynaklarından olan Gediz Nehri'ne dökülen Alaşehir Çayındaki kirliliğin uzun zamandır mevcut olduğunu söyleyen Başevirgen, “ Sarıgöl’den başlayıp Salihli’ye kadar uzanan bu çay şimdi böyle olmadı. Kirlilik uzun süredir mevcut. Asıl sorun denetimsizlik. “ dedi.

KIRK İŞLETME ATIKLARI NEHRE DÖKÜYOR

Bölgede 40 tane tarımsal işletme olduğunu ve hiçbirinde arıtma tesisinin olmadığını belirten Bekir Başevirgen, “ Sarıgöl’ün evsel atıkları da dahil bütün atıkları tamamen bu çaya akıyor. Tariş’in Alaşehir’deki fabrikasında arıtma var ama diğer işletmelerinde yok. Konserve yiyecek ve gübre fabrikaları gibi işletmelerin atıkları da Alaşehir Çayına dökülüyor. Ne yazık ki hiçbir işletme denetlenmiyor.” dedi.

“ARITMA TESİSİ FAALİYETE GEÇMEDİ"

Belediyenin arıtma tesisinin faaliyete geçirilmediğini belirten Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Alaşehir Arıtma Tesisi 18 Kasım’da faaliyete başlamış ama hala MASKİ’ ye devri yapılmamış. Aldığımız bilgiye göre yüklenici firmanın 1 yıllık test süresi devam ediyor. Bu nedenle de bu tesisten henüz bir fayda sağlanabilmiş değil. ” Dedi.

TARIM KENTİNİN CAN DAMARI

Gediz Nehri’nin ülkemizin en değerli doğal kaynaklarından olduğunu ve ekolojik denge için oldukça büyük bir önemi bulunduğunu söyleyen Başevirgen, “ Gediz, bir tarım şehri olan Manisa’nın can damarıdır. Tarımsal sulamada Gediz Nehri’nin önemi çok büyük. Gediz’e Kum ve Nif Çayı olmak üzere yan dereler, sanayi ve belediyelerin olduğu her yerden kirlilik akıyor. Sıcaklıkların artması ile birlikte sular çekiliyor ve nehir dibindeki balçık açığa çıkıyor. Etrafa çok ağır bir koku yayılıyor. Haliyle bölge halkı bu durumdan çok rahatsız” dedi.

TARIM ALANLARI TEHDİT ALTINDA

Türkiye’nin en bereketli havzalarından olan Gediz Havzasında, özellikle toprağa karışan ağır metaller ve kimyevi atıkların tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini düşürdüğünü belirten Bekir Başevirgen, ovanın göz göre göre ölüme terk edildiğini söyledi ve “Bu kirliliği görmezden gelmeye devam edersek bedelini çok ağır öderiz. “ dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2018 yılında Gediz Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla, Gediz Nehri'nin temizlenmesi konusunda büyük bir aşama kaydedildiğinin söylendiğini hatırlatan Başevirgen, “ Gediz Havzasının hedeflenen hali bu yaşanan durum olmadığına göre, bunca yıl eylem planı adı altında hangi çalışmalar yapıldı? Eylem planı her ne kadar Gediz Nehri’nin ıslahı için hazırlanmış olsa da, gelinen noktada durum içler acısıdır. Bakanlık tarafından dişe dokunur hiçbir çalışmanın yapılmadığı ortadadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’na bir kez daha seslenerek, bu kirliliğe bir an önce son verecek çalışmaları yapmalarını ve projenin gerçekten uygulamaya geçirilmesini sağlamalarını ivedilikle talep ediyoruz.” diye konuştu.