‘Tarım ilaçlarının seçimi ancak Ziraat Mühendisleri tarafından yapılabilir’

30 Temmuz 2020 Perşembe, 18:28

“Bitki Koruma Ürünlerinin güvenli bir şekilde kullanımı uzmanlık gerekmektedir” sözleri ile başlayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu ürünleri tavsiye eden ve uygulatan kişilerin uzman olması ne kadar önemli ise satan kişilerin de konu uzmanı olması bir o kadar önemlidir. Bu sebeple gıda güvenliği açından yüksek öneme haiz olan Bitki Koruma Ürünlerinin satış yetkilerinin ehil ellere verilmesi önem arz etmektedir. Günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli olaylardan birisi tarımsal ürünlerdeki ilaç kalıntılarıdır. Son davaları hafızalardaki tazeliği korumaktadır. Bitki koruma ürünlerinin yanlış kullanımı sebebiyle ülkemizde tarım ürünlerinin ihracatının zaman zaman olumsuz etkilendiği de bir başka gerçektir.”

Tarımsal mücadele hastalık, zararlı ve yabancı otların doğru teşhisi, ticari, kaygılardan uzak uygun mücadele yönteminin seçilmesi, çevreci ve sürdürülebilir tarım tekniklerine uygun tarım ilaçlarının seçimi ancak konunun uzmanı Ziraat Mühendisleri tarafından yapılabilecek bir iş olduğunu belirtilen açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

“Ziraat Fakülteleri bünyelerinde yer alan Bitki Koruma Bölümlerinde ders içerikleri YÖK tarafından buna göre düzenlenmiş olup, söz konusu uzmanlık alanıyla ilgili Ziraat Mühendislerini yetiştirmektedir. Ziraat Mühendisliği dışında diğer meslek alanlarının lisans eğitim programlarında ‘zirai mücadele teknikleri’ ve ‘tarım ilaçları’ konularında herhangi bir ders bulunmamaktadır. Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 3’üncü bölümünde Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkiler kısmında, Bitki Koruma alanında yapılacak işlerin Bitki Koruma Bölümü mezunlarının yetkisinde olması gerektiği şeklinde bir ifade olmamasının bile kabul edilebilir değildir. Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolaması ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş teknisyen veya ziraat teknisyeni ve son olarak da orman mühendisi/orman endüstri mühendislerine verilmesi doğru değildir.”

Açıklamada son olarak ortak çağrıda bulunularak, şu sözlere yer verildi:

“Türkiye’de Bitki Koruma alanında söz sahibi olan Türkiye Fitopatoloji Derneği ve Türkiye Herboloji Derneği bu yanlışın düzeltilmesini ve söz konusu yetkinin sadece konunun uzmanı olan Ziraat Mühendislerine verilmesine talep ediyoruz.”