Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün refüje ve reklam panosuna çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.
Manisa Ovası'ndaki üzüm bağlarına tarım işçilerini taşıyan İrfan B'nin kullandığı minibüs, Turgutlu Caddesi Nurlupınar kavşağı yakınlarında refüje ve reklam panosuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
18 YARALI
Kazada yaralanan sürücü ile 17 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Öte yandan minibüsün sürücü dahil 6 koltuklu olması dikkati çekti.
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