Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 4 ölü, 3 yaralı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 02:59

Balıkesir Bigadiç’te tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü.

Balıkesir'in yerel gazetesi Gazete Merhaba'da yer alan habere göre Bigadiç'e bağlı Çekirdekli Mahallesi’nde düşen yıldırım tarlada çalışan 4 kadının yaşamını yitirmesine, 3 kişinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralanan 3 kişi Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tarlada çalışan işçilerin yağmurun başlaması ardından işi bırakıp ağacın altındaki malzemelerini aldıkları esnada yıldırımın düştüğü belirtildi.