Tarım Kredi, Suriye’den yaptığı ithalatı geçen yıl açıkladı, bu yıl sakladı

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Suriye’den getirdiği zeytinyağıyla ilgili bilgileri geçen yıl açıklarken bu yıl “ticari sır” gerekçesiyle sakladı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ihraç kaydıyla getirilip iç piyasaya sürüldüğü ortaya çıkan zeytinyağının yerli üreticiyi mağdur ettiğini belirterek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den bu yılki rakamları açıklamasını istedi. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 2018’den itibaren Suriye’den ihraç kaydıyla zeytinyağı getirmeye başladı.

Bu ithalatın hasat döneminde yapılması yerli üreticinin tepkisini çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, getirilen zeytinyağının sadece 5 bin ton olduğunu ve bunun 200 bin ton zeytinyağı üreten ülke için sorun yaratmayacağını iddia etti. Ancak rakamın doğru olmadığını düşünen CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuruda bu rakamın 26 bin ton olduğu ortaya çıktı.

Bakırlıoğlu, bu yıl da geçen aylarda yapılan hasat döneminde Suriye’den ne kadar zeytinyağı ithalatı yapıldığına ilişkin bilgi almak için Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne başvurdu. Gelen yanıtta talep edilen bilgilerin Türk Ticaret Yasası’na göre ticari sır kapsamında olduğu belirtildi. Yani geçen yıl açıklanabilen veriler, bu yıl ticari sır kapsamına sokuldu. Soru önergesine de Ticaret Bakanlığı tarafından “gizli kararname olduğu” gerekçesiyle herhangi bir yanıt verilmedi.

‘İÇ PİYASAYA SÜRÜLÜYOR’

Bakırlıoğlu, Suriye’den ihraç kaydı ile getirilen zeytinyağlarının iç piyasaya sürüldüğünü söyleyerek “Haksız rekabete neden olan bu durum zeytin üreticisini mağdur ediyor. Amacın Afrin bölgesindeki zeytin üreticisini korumak olduğu söyleniyor. Böyle bir durumda ticari sırdan bahsedilmesi doğru değil. Cumhurbaşkanlığı görevlendirilmesi ile bu işlemler yapılıyor. Birlik artık çiftçi kuruluşu olmaktan çok arpalık oldu” dedi.