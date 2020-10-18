Tarım müdürlüğüne AKP pankartı asıldı

18 Ekim 2020 Pazar, 05:30

AKP Seferihisar İlçe Kadın Kolları’na başkanlık seçimi için Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü binasının toplantı salonu tahsis edildi. Resmi kurumun giriş tabelasının üzerine AKP ambleminin ve Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın isminin yer aldığı “Hoş geldiniz” pankartı asılması tartışma yarattı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan duruma tepki göstererek, “Bu kare parti devletinin somutlaşmış halidir, bundan daha iyi bir kare bulunamaz” dedi. Seferihisar İlçe Tarım Müdürü Ali Özdemir’in eşinin önceki dönem AKP Kadın Kolları Başkanı olduğunu hatırlatan Bakan, konuyu Meclis gündemine de taşıyacağını belirterek, “Kamu kuruluşu ve bir siyasi parti arasında bitişik nizam şeklinde bir tutum kabul edilemez. ‘Yeni Türkiye’ adı altında ‘nepotizmi’ kendi çıkarlarını parti devleti görüntüsü altında kullanamaz” diye konuştu. CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Solak ise “Hoş olmayan, devletin eşitlik ilkesini zedeleyen bir durum. Devletin kurumları siyasete alet edilmemelidir. Pankartın asılmasıyla birlikte Seferihisar halkından büyük bir tepki geldi. Pankart indirildi ama kongre o salonda yapıldı” dedi.