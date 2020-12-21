Tarım Orman-İş, ağaçlandırmak için OGM’ye başvurdu

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) dilekçe yazan Genel Başkan Şükrü Durmuş, “Tarım Orman-İş’in ülke genelinde yürüteceği bir kampanya sonucu tamamının 2021 yılı içerisinde fidan dikimi yapılarak ağaçlandırılmasına talibiz” dedi.

Bölgede altın arama çalışmaları için Koza Grup’un da resmi girişimlerde bulunduğuna yönelik duyumlar aldığını belirten Durmuş, “Sendikamızın ağaçlandırma talebi bir an önce dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.

Tarım Orman-İş Sendikası, Çanakkele Kirazlı-Balaban’da 360 hektarlık alan için OGM’ye dilekçe yazdı. Tarım Orman-İş Başkanı Durmuş ve Genel Sekreteri Hüseyin Kozan imzalı dilekçede, bölgede maden işleten Alamos Gold şirketinin maden ruhsat süresinin uzatılmadığı ve izninin iptal edildiği anımsatıldı.

“Şirket adına iştirakçi Doğu Biga Madencilik A.Ş’den 27 Ekim tarihinde saha, kurum yetkililerince teslim alınmıştır” denilen dilekçede, şirketin bölgeyi terk etmediği vurgulanarak “Saha Orman Genel Müdürlüğü’nce teslim alınmasına rağmen, ilgili şirket tarafından sahanın işgali devam etmektedir. Alamos Gold’a ait şantiye, iş makineleri ve güvenlik elemanları bugüne kadar sahadan uzaklaştırılamamıştır. 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre işgal ve faydalanma suçu işlenmektedir” ifadeleri yer aldı.

Çanakkale ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri’nin “işgali görmezden gelerek suç işlediği” belirtilen dilekçede, sahanın boşaltılması için çağrı yapıldı. Dilekçede, “Maden şirketi tarafından tahrip edilen alanın sendikamız Tarım Orman-İş’in ülke genelinde yürüteceği bir kampanya sonucu tamamının 2021 yılı içerisinde fidan dikimi yapılarak ağaçlandırılmasına talibiz. Sahanın ağaçlandırılması işlemi için gerekli iznin verilmesini talep ediyoruz” denildi.

OGM’nin alanın ağaçlandırılması için yapılan bu başvuruya hızla karşılık vermesini beklediklerini söyleyen Durmuş, “Koza Grup’un da maden çalışmaları için aynı yere girişimlerde bulunduğu duyumunu aldık. Sendikamızın ağaçlandırma talebi bir an önce dikkate alınmalıdır” çağrısı yaptı.