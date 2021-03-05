Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada 377 milyon liralık tarımsal desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL, Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere... Toplamda 376.743.190 TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak." ifadesini kullandı.
Pakdemirli'nin açıklaması şöyle;
"Yaklaşık 377 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz. Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL, Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00’den sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00’den sonra ödeme yapılacaktır."
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