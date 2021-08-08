Bakanlardan yangın bölgesinde kritik açıklamalar

08 Ağustos 2021 Pazar, 21:13

Türkiye'de 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yaşanan 100'den fazla orman yangınından bazıları etkisini sürdürüyor. Türkiye'de çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulunuyor.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yanan bölgelerin başka bir amaçla kullanılmayacağını ve tekrardan ağaçlandırılacağını söyledi. Pakdemirli, açıklamasının devamında, 2 işçinin soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandığını ve hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldıklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon.

Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor.



YUNANİSTAN'DAN YARDIM TALEBİ

(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız.

Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı.

Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.

(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı

Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı.

Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak.

"2 İŞÇİ UÇURUMDAN DÜŞTÜ"

2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok.

Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak.

TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:



Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.



Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir.



Ayrıntılar geliyor...