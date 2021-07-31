Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan skandal uçak açıklaması

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 00:26

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yangın söndürmede uçakların neden kullanılmadığına ilişkin gelen eleştirilere ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir. Böyle bakıldığında "45 uçağımız var" diyebiliriz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, "Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip uçaklar yangınlarda etkili ver verimli olarak çalışmadığından dolayı yangınlara etkili şekilde müdahale edilebilen Turboprop veya Turbofan motorlu uçaklar kullanıyoruz" açıklamasında bulundu.

‘’Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir…’’



Tüm detaylar açıklamamızda. Kamuoyunun dikkatine sunarız. pic.twitter.com/ozLMpyeyIc — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 30, 2021

Bakanlıktan yapılan şu şekilde:

"THK İLE HERHANGİ BİR SORUNU BULUNMAMAKTADIR"



Son 3 günde 24 ilimizde meydana gelen 84 orman yangınına 6 uçak, 45 helikopter, 9 İHA1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 1080 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz.

Bakanlığımızın THK ile herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. 2020 yılında 2 uçak, 2021 yılında 3 uçak ve 18 helikopter orman yangınlarıyla mücadele kullanılmak üzere THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin içinde bulunduğu ortalıklardan kiralanmıştır.

Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip uçaklar yangınlarda etkili ver verimli olarak çalışmadığından dolayı yangınlara etkili şekilde müdahale edilebilen Turboprop veya Turbofan motorlu uçaklar kullanıyoruz.

"'45 UÇAĞIMIZ VAR' DİYEBİLİRİZ"



Şu an kullanılan son teknoloji amfibik uçakların su taşıma kapasitesi 12 tondur. Manavgat yangınında uçaklar etkili şekilde kullanılmıştır. Yangına müdahalede kullanılan helikopterlerin su taşıma kapasitesi de 10 tona kadar çıkmaktadır. Yani bizdeki 1 helikopter, 1 uçak potansiyelinde su atabilmektedir. Esasen havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir. Böyle bakıldığında "45 uçağımız var" diyebiliriz.

Coğrafyamıza göre helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş ve helikopter sayısı artırılarak, nokta atışı müdahaleler seri hale getirilmiştir. Zamanla filomuza katılan uçaklar, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

"İŞİN ASLI ÖYLE DEĞİL"

