Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görevden alınan tartışmalı ismi Ercan’la ilgili bir gelişme daha

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Bakanlığın tartışmalı ismi, eski Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ecmel Ercan, 5 yıl kamu görevini doldurmadan, özel sektörden daire başkanlığına atanmış, bir süre görevde kalmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Ercan hakkında “belgede sahtecilikten” suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmış, hakkındaki bu tartışmaların ardından Haziran 2019’da daire başkanlığı görevinden alınmıştı. Bakanlıkta başka bir kamu ve resmi görevi bulunmayan Ercan’ın hâlâ, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Söğütözü lojmanlarında kaldığı öğrenildi. Ercan’ın, yaklaşık iki yıldır lojmanda ikamet ettiği, yetkililer tarafından ise herhangi bir tahliye işleminin yapılmadığı belirtildi.

‘PERSONEL SIRA BEKLİYOR’

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, bakanlığın taşra kuruluşu sistemine göre çalıştığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Taşra kuruluşlarında lojman çok önemlidir. Arazi koşullarında çalışan insanlar, zaman zaman gerek ormanda, gerekse tarlada olağanüstü birtakım olaylar yaşayabilir. Bu hizmeti sunan memurların lojmanda olmaları çok önemlidir. Gelişecek olağanüstü olaya memurun müdahalesi kolay olur, alana rahat ulaşabilir. Zaten kuruluş kanununda da kimin nerede oturacağı yasayla da belirlenmiştir. Bu gerçekler dururken, şu anda hiçbir kamu görevi olmayan Ecmel Ercan’a lojman verilmesi asla doğru değil. Bu dönemde bu hukuksuzluklar giderek artıyor. Biz bu haksızlığın üstüne gideceğiz. Bunca personel lojman sırası beklerken, Ecmel Ercan gibi kişiler ne sıfatla lojmanda oturtuluyor? Yetkilileri denetleyen kimse yok mu bakanlıkta? Yapılanların doğru olarak kamuoyuna anlatılması herkesin borcudur. Ercan’ın eski atandığı destek hizmetleri dairesi. Lojman tahsisi, sosyal hizmetler, diğer idari binaların kullanım ve şekline bu daire bakar. Yani bu şahıs, maalesef kendine lojman ısmarlamış. Yıllarca kamuda, özellikle metropollerde tek maaşla çalışan birçok meslektaşımız var. Bunlar dışarıda dururken, yıllarca sıra beklerken bu adama hâlâ lojman tahsis edilmesi, hukuki olmadığı gibi gayri insanidir.”