Tarımsal üretime haciz

03 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen icra takiplerinin yeniden başlamasıyla birlikte 1 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında bini aşkın tarla, tarım arazisi, bağ ve bahçe için icradan satılık ilanı yayımlandı.

İcralık alanların arasında çeşitli büyüklükte tarlaların yanı sıra fındık ve nar bahçeleri ile zeytinlikler de bulunurken, alanların tahmini fiyatları milyonlarca liraya kadar çıkıyor. Covid-19 salgını nedeniyle icra takibi başlatma ertelenmişti. “Normalleşme” süreci ile birlikte bu işlemler yeniden başladı.

HEPSİ BORÇLU

Öte yandan, satış ilanı yayımlanan bazı alanların doğal sit alanı içinde olduğu, tapu kaydında “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı” şerhi bulunduğu ve satışın bu şerhe ilişkin yükümlülükler ile birlikte yapılacağı aktarıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, icra takiplerinin ve hasat döneminin başlaması ile birlikte alacaklıların alacakları için çiftçinin üzerine gitmeye başlayacağını belirterek, “İcradan satılık ilanı bundan sonra daha fazla yayımlanacak, sonbaharda patlama yapacak. Eylülden itibaren daha çok hacizli arazi göreceğiz” dedi. Covid-19 sürecinde birçok alanda borçlanma olduğuna dikkat çeken Sarıbal, “Çiftçilere yeni kredi alanları açmaya çalıştılar ama çiftçi bundan çok yararlanamadı çünkü tümü zaten borçlu. Uçurum sürekli derinleşiyor ve keskinleşiyor” dedi.

Çiftçinin tüm borçlarının 2021’e kadar ertelenmesi ve ödeme talep edilmemesi, 2021’den itibaren de birikmiş borçlarının 5 ile 10 yıl arasında sıfır faiz ile yapılandırılması önerisinde bulunan Sarıbal, “Mazotta ÖTV ve KDV ile tarımsal elektrik üzerindeki tüm vergiler kaldırılmalı. Çiftçi doğal afetlere karşı korunmalı. Çiftçinin ürünü, maliyetler, insanca yaşama payı ve temel ihtiyaçlarını giderebileceği katkı üzerinden hesaplanarak alınmalı” diye konuştu.