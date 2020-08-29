Tarkan'dan 'Avcılık tamamen yasaklasın' kampanyasına destek

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:30

Ünlü şarkıcı Tarkan dün Twitter hesabından paylaşımda bulunuarak, Yaşam Savunucuları'nın, Tarım Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğüne tarafına başlattığı "Avcılık tamamen yasaklasın" imza kampanyasına destek oldu.



Hayvanların yaşam haklarının elinden alınmasın notu ile gerçekleştirdiği paylaşamın tamamı şu şekilde:

"Sen de destek ol!

Hep birlikte destek olalım ki bu hayvanların yaşam hakları ellerinden alınmasın. #NedenÖldürüyorsun #AvCinayettir #YokEtmeYaşat"

Sen de destek ol!

Hep birlikte destek olalım ki bu hayvanların yaşam hakları ellerinden alınmasın. #NedenÖldürüyorsun #AvCinayettir #YokEtmeYaşat https://t.co/ac3S1CvRmi pic.twitter.com/2DYq3oYgMt

— Tarkan (@tarkan) August 28, 2020



"YAŞAM HAKLARI VE ALANLARI ELLERİNDEN ALINAN TÜM CANLILARIN SESİ OLMA ZAMANI"

5 bin kişi hedefine yaklaşan imza kampanyası, kendilerini Yaşam Savunucuları olarak tanıtan 100'e yakın dernek ve oluşumun bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

Söz konusu kampanyanın metninde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, hangi canlının kaç birey, ne koşullarda, nerelerde öldürüleceğine karar vermek yerine, onları koruyan kararlar almalıdır. Geçtiğimiz 16 yıl içinde yaklaşık 17 bin avcılık kursu açılmış ve yaklaşık 500 bin kişi avcılık sertifikası almıştır. Doğanın korunmasından sorumlu kurumlar, silah endüstrisinin ve avcıların doğamızı yok etmesine ne yazık ki seyirci kalmakta, daha da üzücüsü bu durumu teşvik etmektedir.

Şimdi, yaşam hakları ve alanları ellerinden alınan tüm canlıların sesi olma zamanı. Çünkü yaşam hakkı bütün canlılar için pazarlık edilemez en doğal hak. Hepimizin yaşamı birbirine bağlı. İnsan diliyle kendi haklarını savunamayan tüm canlıların sesi oluyoruz."