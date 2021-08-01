Tarkan'dan İkizdere paylaşımı: Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız?
Megastar Tarkan sosyal medya hesabından İkizdere'deki köylülerin direnişinin 100. günüyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin direnişi 100. günde de devam ediyor.
Tarkan'dan direnişle ilgili bir destek daha geldi. Taş ocağıyla ilgili geri adım atılmadığını belirten Tarkan, "Huuuu vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?" ifadelerini kullandı.
Tarkan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Ülkemin bir yanında yanan ormanlar, bir yanında ormanını savunma mücadelesinde olanlar.
İkizdere taş ocağı direnişinin 100’üncü günü dolmuşken yapılan bu doğa katliamıyla ilgili yetkililerden hala bir geri adım yok maalesef.
Huuuu vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?
#İkizdereSahipsizDeğildir
#İkizdereDireniyor
#İkizdereTaşOcağıOlmasın
Video Haberler
- Tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
- Zabıta ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
- Damada boyunduruklu eziyet kamerada
- Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada
- Girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
- Dipsiz Göl “Dipsiz Çöl” oldu
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
En Çok Okunan Haberler
- Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti iddiası
- Barış Atay'dan Cem Seymen'e çok sert tepki
- 'Emekliler için bu oran konuşulmalı'
- Erdoğan aynı konuşmada kendine tepki gösterdi
- Oyuncu Burcu Biricik'ten fidan bağışlarına tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan Konya'daki katliama ilişkin açıklama
- Erdoğan ayağına getirtti iddiası
- Yangınlarla mücadele eden Muğla'da da halka çay fırlattı
- Erdoğan'ın Marmaris konvoyu olay oldu!
- Eşini öldüren kadın yeniden yargılanıyor