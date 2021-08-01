Tarkan'dan İkizdere paylaşımı: Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız?

01 Ağustos 2021 Pazar, 12:21

Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin direnişi 100. günde de devam ediyor.

Tarkan'dan direnişle ilgili bir destek daha geldi. Taş ocağıyla ilgili geri adım atılmadığını belirten Tarkan, "Huuuu vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?" ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ülkemin bir yanında yanan ormanlar, bir yanında ormanını savunma mücadelesinde olanlar.

İkizdere taş ocağı direnişinin 100’üncü günü dolmuşken yapılan bu doğa katliamıyla ilgili yetkililerden hala bir geri adım yok maalesef.

Huuuu vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?

#İkizdereSahipsizDeğildir

#İkizdereDireniyor

#İkizdereTaşOcağıOlmasın