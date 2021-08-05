Tarkan'dan yangın bölgesine gizli yardım

05 Ağustos 2021 Perşembe, 14:30

Türkiye, 8 gündür farklı illerde gerçekleşen orman yangınları ile mücadele ediyor. Pek çok ev kullanılamaz halde ve çok sayıda yurttaş mağdur. Ses sanatçısı Onur Akay'ın açıklamasına göre ünlü şarkıcı Tarkan'ın yangın bölgelerine 500 bin TL değerinde yardım yaptığı öğrenildi.

Ses sanatçısı Onur Akay yaptığı açıklamada, Megastar Tarkan'ın yaptığı gizli yardımları "Herkese örnek olsun" diyerek belirtti. Akay, "MSG üyesi olan Tarkan, 2020 yılında payına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını ve MSG'den bu yardımın gizli tutulmasını istemişti. Müzisyenlere 100 bin TL'ye yakın yardım yapıldı" ifadelerini kullandı.

"YANGIN BÖLGELERİNE 500 BİN TL GİZLİ YARDIM YAPTI"

Akay, internet sitesindeki köşe yazısında, "Tarkan şimdi de yangın bölgelerine 500 bin TL değerinde gizli bir yardım yaptı. Bu gizli yardımları da örnek olsun diye açıkladım. Helal olsun Tarkan'a" diyerek Megastar Tarkan'ı destekledi.