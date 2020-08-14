Tarkan'ın Galata paylaşımı

14 Ağustos 2020 Cuma, 01:10

Ünlü şarkıcı Tarkan, Instagram hesabından Galata Kulesi'nin restorasyonu sırasında duvarlarının yıkılmasını eleştirdi.

Tarkan, "Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumakta üzerimize yok valla.

Galata Kulesi'nin restorasyon çalışmaları ne kadar da özen ve dikkatle yapılıyor bakın.

Şaka bir yana, söylecek söz bulamıyorum bazen... çok üzücü." diyerek kinayeli bir şekilde Galata Kulesi'nin restorasyonu sırasında hilti ile duvarlarının yıkılmasına tepki gösterdi.