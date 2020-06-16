Tarlada oyuncak sürprizi

16 Haziran 2020 Salı, 23:52

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları çadırları ziyaret etti. Belediye, zamanlarının büyük bir kısmını aileleriyle tarlada geçiren ve zor şartlar altında yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına oyuncaklar götürdü. Şekerler dağıttı.

Öte yandan büyükşehir, Silifke’den Tarsus’a 5 farklı noktada, farklı sosyoekonomik yapılardaki çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendiğini duyurdu. Bu etkinlikler kapsamında, Yenişehir İlçesi Kültür Park içerisindeki Etkinlik Merkezi’nde 250 çocuk konuk edildi. Etkinliklerin bir diğer adresi Mezitli İlçesi Kültür Park içerisindeki Halk Sanat Atölyesi oldu. Burada, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu’nun katkılarıyla 29 çocukla birlikte taş boyama, ip baskısı, origami, yaprak baskı ile imgesel çalışma, hikâye ve resim etkinlikleri gerçekleşti.

Silifke ilçesi Çavuşbucağı’nda çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden büyükşehir ekipleri, çocuklara 50 koli süt, şeker ve çikolata hediye etti. Etkinlikler, Akdeniz ilçesi Karaduvar mahallesinde de sürdürüldü.Çocukların şaşkınlığı sevince dönüştü.