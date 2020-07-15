Tarladaki maliyetler zorluyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) Haziran 2020 verileri, üretim maliyetlerindeki artışın sürdüğünü ortaya koydu.
Buna göre:
- Tarım-ÜFE, 2020 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.45, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8.49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.29 arttı.
- Haziranda tarladaki maliyeti en fazla artan ürün, yüzde 10.36 ile taze fasulye oldu.
- Bunu yüzde 10 ile barbunya, yüzde 9.28 ile kabuklu yerfıstığı, yüzde 6.62 ile yeşil mercimek, yüzde 4.60 ile sivribiber ve yüzde 3.01 ile çilek izledi. Maliyet artışından dolayı çiftçiyi zorlayan diğer ürünler arasında nohut ve antepfıstığı yer aldı.
- Üretim maliyetlerindeki artış, yüksek döviz kurlarından dolayı hız kesmiyor. Türkiye’de tarımsal girdi maliyetlerinin yaklaşık yüzde 90’ı ithal edildiği için, çiftçi bu girdileri karşılamakta zorlanıyor.
- Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.40, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.58 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1.74 artış gerçekleşti.
- Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.35 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.96 artış olarak gerçekleşti.
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