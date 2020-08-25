'Tarlaya koyun girdi' kavgası: 2 ölü
Balıkesir'in Havran ilçesinde, tarlaya koyunların girmesi yüzünden çıkan kavga sonrası iki kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Havran ilçesinde, edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarlasına giren domuzları kovmak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Nedim Kaya (44),burada Ramazan Eklioğlu’na (44) ait koyunların tarlasına girdiğini gördü.
Bunun üzerine iki komşu arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeği ile Kaya'ya ateş etti. Bölgeye ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nedim Kaya’nın öldüğünü tespit etti.
Olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği Karaoğlanlar Mahallesi'nde bir ağılda Eklioğlu'nun da cansız bedenini buldu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kriminal çalışma sonrasında Eklioğlu'nun da tüfek ile vurularak öldüğünü tespit etti.
İNTİHAR İHTİMALİ
Eklioğlu'nun olay sonrasında intihar ettiği tahmin ediliyor. Kaya ve Eklioğlu'nun cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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