Tartışılan hakem kızakta!

16 Haziran 2020 Salı, 13:51

TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Geçen hafta tartışılan isimlerden olan Yaşar Kemal Uğurlu maç alamadı.Merkez Hakem Kurulu’nun, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor – Galatasaray maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:

19 HAZİRAN CUMA:

20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç

20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin

20 HAZİRAN CUMARTESİ:

17.30 Keçiörengücü-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam

21 HAZİRAN PAZAR:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok

20.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan

20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

22 HAZİRAN PAZARTESİ:

20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker



