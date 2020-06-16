Tartışılan hakem kızakta!
TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Geçen hafta tartışılan isimlerden olan Yaşar Kemal Uğurlu maç alamadı.Merkez Hakem Kurulu’nun, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor – Galatasaray maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç vermemesi dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:
19 HAZİRAN CUMA:
20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç
20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin
20 HAZİRAN CUMARTESİ:
17.30 Keçiörengücü-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam
21 HAZİRAN PAZAR:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
20.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
22 HAZİRAN PAZARTESİ:
20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
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