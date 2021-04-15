Tartışma yaratan AKP'li belediye Meclis gündeminde

15 Nisan 2021 Perşembe, 11:20

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına gönderdi. Proje kapsamında yurt dışına giden 45 kişiden 43’ü geri dönmedi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede, “Yurt dışına söz konusu organizasyon ile kaç yurttaş çıkarılmıştır?” diye soruldu.

Bakan Soylu’ya yöneltilen sorular şöyle:

1- Yurt dışına çıkarılan yurttaş sayısı önce 43 ardından 53 olarak verilmiştir. Yurt dışına söz konusu organizasyon ile kaç yurttaş çıkarılmıştır?

2- Bu organizasyon salt Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile mi sınırlıdır, bağlantılı olduğu başka belediyeler var mıdır?

3- İsmi geçen eski Bingöl Servi Belediyesi Başkanı isminin arkasında bulunan başka isimler var mıdır?

4- Yurttaşlardan yüklü paralar alındığı ile ilgili ciddi iddialar mevcut. Bu iddialar hakkında bir soruşturmanız olacak mı, bu meblağlar kimler tarafından ne şekilde pay edilmiştir?

5- Bahsi geçen belediye ve isimler dışında Bakanlığınıza ulaşmış başka isimler ve iddialar var mıdır?