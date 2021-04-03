Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillere geçiş ücreti
Türkiye'ye yurt dışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve işlem işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek.
Yurt dışından Türkiye'ye getirilip tamir, bakım, onarım veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2 bin Avro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek. Ancak 2 bin Avro ve altında masraf yapılmışsa 600 Avro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.
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