Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillere geçiş ücreti

Türkiye'ye yurt dışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve işlem işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2021 Cumartesi, 09:25
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Yurt dışından Türkiye'ye getirilip tamir, bakım, onarım veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2 bin Avro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek. Ancak 2 bin  Avro ve altında masraf yapılmışsa 600 Avro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.


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