Tartışmalara neden olan psikoloji eğitimi konusunda Erdoğan devreye girdi!

02 Ağustos 2020 Pazar, 13:18

İstanbul Üniversitesi'nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Psikoloji Lisans Programının (Açıköğretim) yer alması büyük tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu da dahil olmak üzere rapor hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Altun'un paylaşımı şu şekilde:

“Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi.”