Tartışmaların odağındaki TİAK bugün toplanıyor: Reyting ihalesi yenilenecek
Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK), ölçüm ihalesinin yapılacağı tarihi belirlemek için bugün toplanacak. Son olarak, gazeteci Merdan Yanardağ, Kantar Media Türkiye şirketinin reyting ölçümlerinde oynama yaptığını iddia ederek, "İçlerinde FETÖ artıkları mı var merak ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Televizyon yapımlarının ortalama izlenme oranını gösteren reytinglerin ölçüm sisteminin hangi firma tarafından yapılacağının belirleneceği ihale ocak ayında yenilenecek.
Reyting sistemini düzenlemekle görevli olan Televizyon İzleme ve Araştırmaları A.Ş. (TİAK), 15 Eylül Çarşamba günü toplanarak ölçüm ihalesinin yapılacağı tarihi belirleyecek.
İhaleye 4 firmanın gireceği konuşulurken, aralarında geçmiş dönemde de ölçümleri üstlenmiş olan İsviçreli AGB Nielsen şirketinin de yer aldığı belirtiliyor.
Reyting ölçümlerini şu anda Kantar Media Türkiye şirketi yapıyor.
"İÇLERİNDE FETÖ ARTIĞI MI VAR?"
Son olarak, gazeteci Merdan Yanardağ, reyting ölçümü yapan Kantar Medya’ya ilişkin açıklama yaptı. Ölçümlerde oynama yapıldığını iddia eden Yanardağ, FETÖ’ye işaret etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada reyting ölçümlerine değinen Yanardağ, TİAK’a bağlı (Televizyon İzleme Araştırmaları) Kantar Medya’nın ölçümlerle oynama yaptığını öne sürdü.
Kantar Medya’nın RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından imtiyazlı olduğunu öne süren Yanardağ, FETÖ’ye işaret etti.
Yanardağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Televizyonların reyting ölçümünü yapan TİAK’a bağlı Kantar Medya -ki RTÜK’ten imtiyazlı tek kuruluş- reklam bütçelerinin belirlendiği bu ayda, TELE 1’in izlenme oranıyla yine oynamaya başladı. Defalarca uyardık. Bu kumpas nedir? İçlerinde FETÖ artıkları mı var merak ediyoruz.”
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