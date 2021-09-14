Müge Anlı'dan "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata yanıt

14 Eylül 2021 Salı, 15:45

ATV ekranının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 8 Ekim 2020'de kesici aletlerle işkence gördükten sonra hayatını kaybeden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin cinayeti işlenmeye başlandı. Cinayette şüpeli olarak gösterilen evdeki bakıcı Emel Cengiz'in avukatı ise Müge Anlı'yı hedef alan açıklamalar yaptı.

"KONUKLARI REYTİNG İÇİN TUTUYORSUNUZ"

Emel Bakıcı'nı avukatı, "O konukları orada sadece reyting için tutuyorsunuz" diyerek müvekkilinin telefon bağlantısıyla canlı yayına çıkarılmasına tepki gösterdi. Avukat aynı zamanda müvekkilinin cinayetlerle herhangi bir ilgisinin olmadığını da ileri sürdü.

"ÇOK KOMİK BULUYORUM"

Avukatın açıklamalarına sinirlenen Müge Anlı ise dünkü canlı yayınında bu konu hakkında konuştu. Mimikleriyle dikkat çeken başarılı sunucu, "Bir kere önce reytingleri falan patlattığınızı söylemişsiniz. Yani gerçekten ben bunu çok komik buluyorum. Tabii ki siz de müvekkilinizi savunmakla yükümlüsünüz. Olayı çok kişiselleştirmek bence meslek erbaplarına yakışmaz. Derim ki müvekkilinize madem bu kadar güveniyorsunuz, neden canlı yayına çıkmasını desteklemiyorsunuz? Benim 15 yıldır devam eden programımın reytinglerini düşünene kadar, müvekkilinize deyin ki; 'Hanımefendi duymadım diyorsunuz da, o zaman gelin ben sizi bir Kulak-Burun-Boğaz'a götüreyim... Bir duymaz raporu alalım!' Valla bunu diyen birkaç kişi oldu... Sonuçlarına bakmanızı tavsiye ederim... Çok iç açıcı olmuyor" dedi.

Anlı'nın konuşma esnasında göz kırparak avukata göndermesi yapması ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.