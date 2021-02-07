Tartıştığı eşine tabancayla ateş açtı
Uşak'ta tartıştığı eşi Gökhan A. tarafından tabancayla yaralanan 34 yaşındaki G.A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gökhan A. (35) ise gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 02.30 sıralarında Köme Mahallesi 1'inci Yurt Sokak'ta meydana geldi. Gökhan A., yönetimindeki kamyonette seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi G.A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzeri Gökhan A.'nın tabancayla ateş açtığı eşi G.A., yaralandı. Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi devam eden G.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan Gökhan A., bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
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