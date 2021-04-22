Taş ocağına izin, köylülere jandarma müdahalesi

22 Nisan 2021 Perşembe, 17:49

Rize'nin İyidere ilçesine projelendirilen Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı'nda kullanılması için biyoçeşitlilik açısından zengin koruma altındaki İkizdere'deki İskencedere Vadisi'nde taş ocağı açılmak isteniyor. İkizdereliler, bugün bölgede çalışmalara başlayan iş makinelerinin önüne geçmek istedi. Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken iş makinelerinin çalışmalarını durdurmak isteyen yurttaşlara müdahale etti.

İkizdere'de biyoçeşitlilik açısından zengin koruma altındaki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı yurttaşlar uzun süredir doğa nöbetindeydi. Dün, bölgeye gelerek yol yapımına başlayan iş makinelerini yurttaşlar durdurmak istedi.

Bugün sabah saatlerinde taş ocağı açılmak istenen alana tekrar gelen iş makinelerinin önüne İkizdereli yurttaşlar geçerek engellemek istedi. O sırada bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, yurttaşlara engel oldu. Aslen İkizdereli olan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de yurttaşlarla birlikte alanda doğa nöbetine başladı.

'YOL ÇALIŞMASINA BAŞLADI'

Taş ocağı açılmak istenen alanda açıklama yapan HDP'li Çepni, "Rize, İkizdere, İskencedere'deyiz. Burada uzunca zamandır taş ocağı karşıtı bir nöbet eylemi sürüyordu, anayolun üzerinde. Fakat bugün, şirket iş makineleri, askerlerle birlikte buraya geldi ve yol çalışmasına başladı. Köylüler de yöredeki insanlar da buraya gelip bu çalışmanın engellenmesi için nöbete başladılar" dedi.

'YAŞANMAZ HALE GELECEK'

Köylülerin başlattığı nöbet eyleminin taş ocağı açılmak istenen alanda sürdüğünü ifade eden Çepni, "Burada bir taş ocağı projesi var. Bu proje öncelikle burada çay üretiminin yok olmasına sebep olacak. İkincisi burada su var. Suyun dinamitlerle yok olmasına sebep olacak. Bir diğer önemli mesele ise burası, bir bal merkezi. Yukarıda çok sayıda bal peteği var, deli bal denilen bal burada üretiliyor. Dolasıyla bu bal da taş ocağından çıkacak tozlarla, çalışma alanından kaynaklı ortadan kalkmış olacak. Velhasıl, bu bölge taş ocağı nedeniyle yaşanmaz hale gelecek" diye konuştu.